V bývalom nacistickom tábore Sobibor našli osobné predmety

Na archívnej snímke bez udania dátumu Anne Franková. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava/Tel Aviv 26. januára (TASR) - Prívesok podobný tomu, aký vlastnila Anna Franková, autorka celosvetovo známeho denníka, sa našiel nedávno počas archeologických vykopávok na východe Poľska. Objavili ho v miestach, kde počas druhej svetovej vojny stával nacistický vyhladzovací tábor Sobibor.Ako informoval denník Times of Israel, prívesok bol medzi osobnými vecami patriacimi obetiam holokaustu, ktoré sa našli na mieste bývalého tábora.Šperk sa nápadne podobá na ten, ktorý patril Anne Frankovej, zavraždenej začiatkom roku 1945 vo veku 15 rokov v koncentračnom tábore Bergen-Belsen.Na prívesku je nápis v hebrejčine mazal tov (v preklade: veľa šťastia), dátum 3. júl 1929 a nápis latinkou Frankfurt A. M. Na jeho druhej strane je hebrejský znak, ktorý symbolizuje Boha, a tri Dávidove hviezdy. Anne Frankovej prívesok určite nepatrí, pretože sa narodila 12. júna 1929.Po preskúmaní databázy s údajmi obetí holokaustu vedci dospeli k záveru, že prívesok mohol patriť Karoline Cohnovej, narodenej 3. júla 1929 vo Frankfurte, ktorá bola 11. novembra 1941 deportovaná do geta v Minsku. Informácie o jej osude po deportácii prakticky nie sú.Prívesok sa do Sobiboru mohol dostať v čase od novembra 1941 do septembra 1943, keď bolo geto v Minsku zavreté a jeho 2000 židovských obyvateľov dali nacisti odviezť do vyhladzovacích táborov. Ak Karoline v tom čase ešte žila a vlastnila tento prívesok, bolo to v Sobibore, kde sa ho musela vzdať.Archeologické vykopávky sa robili na mieste, kde sa deportovaní väzni mali vyzliecť zo svojich šiat a kde im oholili vlasy pred tým, ako ich nacisti hnali k plynovým komorám, kde ich zavraždili.Vedci sa domnievajú, že predmety nájdené na tomto mieste skĺzli pomedzi špáry v podlahe, a tak sa dostali až k základom budovy, kde sa po 70 rokoch našli. Medzi nájdenými predmetmi je okrem spomenutého prívesku aj medailón s vyobrazením Mojžiša s Desatorom Božích prikázaní i dámske hodinky.Archeologické vykopávky na území, kde stával koncentračný tábor Sobinor, trvajú už desiaty rok. Samotný tábor nacisti zničili po povstaní väzňov, ktoré v tábore vypuklo v októbri roku 1943. Všetky stavby vtedy zrovnali so zemou, aby zahladili stopy po svojich zločinoch. Počas holokaustu v Sobibore zahynulo 300.000 ľudí, väčšinou židov.Archeológom sa doteraz na mieste bývalého koncentračného tábora podarilo odkryť základy plynových komôr i pôvodnú rampu, ku ktorej pristavovali vlaky s deportovanými.Vzhľadom na to, že Anna Franková a Karoline Cohnová sa narodili v rovnakom meste, Frankfurte, vedci teraz pátrajú po preživších a žijúcich členoch ich rodín, ktorí by mohli objasniť možnú spojitosť medzi dievčatami. Vedci majú záujem aj o kontakt so Sophie Kollmannovou, ktorá v roku 1978 podala písomné svedectvo o Richardovi, Else a Karoline Cohnovcoch.uviedol archeológ Joram Haimi z izraelského Úradu pre vykopávky. Dojímavý príbeh Karoline Cohnovej je symbolom židov zavraždených koncentračných táboroch, dodal. "Je dôležité hovoriť o ich živote, aby sme nikdy nezabudli," zdôraznil.V piatok si svet pripomenie Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu a 72. výročie oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau Červenou armádou z 27. januára 1945.