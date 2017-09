V Bzovíku vzniká jedna z najväčších mliečnych fariem v strednej Európe

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bzovík 18. septembra (TASR) - Na Roľníckom družstve Bzovík v okrese Krupina, vzniká jedna z najväčších mliečnych fariem v strednej Európe. Za investíciou presahujúcou 6 miliónov eur stojí Daniel J. Kratky z holdingu Slovenské farmárske, družstvo (SFD).uviedol Kratky.Realizácia tejto investície prebieha v dvoch etapách. Projekt I. etapy v hodnote 3,5 milióna eur sa začal v máji 2015 a ukončený bude v januári 2018 s kapacitou 700 dojníc. Ďalších 700 dojníc pribudne v II. etape, na ktorú je naplánovaný rozpočet 2,5 milióna eur.Podľa analýzy SFD sa podobné investície, ale väčšinou s nižšou kapacitou dojných kráv, uskutočnili počas uplynulých rokov najmä v Nemecku, ale i vo Francúzsku, v Maďarsku, v Poľsku, v Českej republike či v Estónsku. Mliečne farmy v strednej Európe podľa Kratkeho iba ojedinele disponujú s kapacitou dojníc vyššou ako tisíc kusov.Nová mliečna farma v Bzovíku bude využívať synergie troch susediacich podnikov holdingu Slovenské farmárske, družstvo (RD Bzovík, PD Senohrad, I. Družstevná, a.s., Dačov Lom). V porovnaní s inými investíciami na Slovensku nejde o rekonštrukciu existujúcich objektov, ale o úplne novú výstavbu na zelenej lúke.zdôrazňuje Kratky.Nová mliečna farma zabezpečí aj nárast počtu pracovných miest v regióne, trpiacom vysokou mierou nezamestnanosti. Po ukončení oboch etáp projektu by mal byť počet zamestnancov v živočíšnej výrobe o štvrtinu vyšší ako v súčasnosti. Investícia zvýši až o 133 % aj dennú produkciu mlieka, pričom dodávať by sa ho malo zhruba 40.000 litrov. Surové kravské mlieko bude z novej mliečnej farmy v Bzovíku primárne smerovať na domáci trh.