V Čadci sa začalo pojednávanie s exstarostom Svrčinovca

Čadca 11. septembra (TASR) – Na Okresnom súde v Čadci sa dnes začalo hlavné pojednávanie s bývalým starostom Svrčinovca Jurajom S.Podľa zástupcu hovorcu Krajskej prokuratúry Žilina Matúša Harkabusa je exstarosta obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v štádiu prípravy, prečinu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky a prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa.doplnil Harkabus.Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Jany Balogovej mal Juraj S. počas výkonu verejnej funkcie od 1. januára 2007 do 10. decembra 2014 spísať notársku zápisnicu, na základe ktorej obec Svrčinovec v postavení dlžníka uznala svoj dlh voči súkromnej spoločnosti so sídlom v Cyperskej republike vo výške 200.000 eur, pričom došlo k postúpeniu tejto pohľadávky súkromnej spoločnosti so sídlom v Ostrave.uviedla krajská policajná hovorkyňa.Obidve notárske zápisnice sa podľa nej stali aj exekučným titulom na exekúciu celého majetku obce Svrčinovec.dodala Balogová.Podľa starostky Svrčinovca Renáty Majchrákovej je zápisnica o predaji colnice súdom vyhlásená za neplatnú.uviedla Majchráková.