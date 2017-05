V Cannes sa začal 70. ročník Medzinárodného filmového festivalu

Na snímke členovia poroty zľava Agnes Jaouiová, Fan Bingbingová, Jessica Chastainová, Will Smith, prezident poroty Pedro Almodovar a Paolo Sorrentino pózujú v rámci medzinárodného filmového festivalu v Cannes 17. mája 2017 v Cannes. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke herečky Susan Sarandonová (vľavo) a Elle Fanningová pózujú fotografom na červenom koberci pri príchode na slávnostné otvorenie a premietanie filmu Ismael's Ghosts počas 70. ročníka medzinárodného filmového festivalu 17. mája 2017 v Cannes. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Cannes 17. mája (TASR) - Mimoriadne bezpečnostné opatrenia sprevádzajú jubilejný 70. ročník Medzinárodného filmového festivalu (MFF) v juhofrancúzskom Cannes, ktorý slávnostne otvorili dnes večer projekciou mimosúťažnej ľúbostnej drámy Les Fantômes d'Ismaël.Otvárací film tradičnej filmovej prehliadky nakrútil francúzsky režisér Arnaud Desplechin so Charlotte Gainsbourgovou, Marion Cotillardovou a Mathieuom Amalricom v hlavných úlohách. Ide o príbeh filmára, ktorého život úplne zmení objavenie sa jeho lásky z minulosti.Úvodnému dňu festivalu prialo počasie, takže si početní filmoví nadšenci mohli vychutnať svojich obľúbencov pri prechádzke po červenom koberci, ktorá predchádzala otváraciemu galavečeru.V hlavnej súťaži festivalu sa bude do 28. mája usilovať o Zlatú palmu a ďalšie trofeje celkovo 19 filmov, medzi ktorými sú aj práce renomovaných režisérov, napríklad Sofie Coppolovej z USA, Fatiha Akina z Nemecka, Michela Hazanaviciusa a Francoisa Ozona z usporiadateľskej krajiny, Andreja Zviaginceva z Ruska, Michaela Hanekeho z Rakúska či Todda Haynesa z USA. Nechýbajú ani diela japonskej a juhokórejskej kinematografie, severských, britských či maďarských umelcov.Ani slovenská, ani česká kinematografia v hlavnej súťaži zastúpenie nemajú.Po prvý raz v histórii vybrali organizátori do súťaže aj dve snímky z produkcie digitálnej platformy Neflix.O laureátoch rozhodne odborná medzinárodná porota, ktorej bude v tomto roku predsedať španielsky oscarový režisér Pedro Almodóvar. Jej členmi sú ďalší špičkoví európski režiséri Paolo Sorrentino z Talianska a Maren Adeová z Nemecka, ako aj hollywoodska hviezda, herec a producent Will Smith a jeho krajanka Jessica Chastainová, ich francúzska kolegyňa, herečka a režisérka Agnes Jaouiová, čínska herečka Bingbing Fan, juhokórejský filmár Park Chan-Wook i renomovaný skladateľ filmovej hudby Gabriel Yared, Francúz libanonského pôvodu, ktorý je laureátom Oscara i prestížnej ceny Grammy za prácu k filmu Anglický pacient.MFF v Cannes potrvá do 28. mája.