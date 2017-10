V Čechách pokračuje ďalšia séria povolebných vyjednávaní

Na archívnej snímke líder hnutia ANO Andrej Babiš. Foto: idnes.cz Foto: idnes.cz

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 26. októbra (TASR) - Povolebné vyjednávanie medzi českými stranami, ktoré sa dostali do Poslaneckej snemovne, bude pokračovať vo štvrtok ďalšou sériou stretnutí, informuje spravodajská televízia ČT24.Hnutie ANO začne druhé kolo svojich rokovaní s predstaviteľmi hnutia Sloboda a priami demokracia (SPD). Toto hnutie čakajú tiež rozhovory aj s ČSSD a popoludní tiež ustanovujúce zasadnutie poslaneckého klubu. Rokovanie si naplánovali i občianski demokrati z ODS, ktorí budú hovoriť s ľudovcami a zástupcami Starostov a nezávislých.V rámci prvého kola rokovaní sa víťazné hnutie ANO so žiadnou zo strán na vytvorení vlády nedohodlo, riešilo sa na nich predovšetkým usporiadanie budúcej snemovne. Znova už ANO nechce rokovať s TOP 09 a hnutím STAN. Programové prieniky si tak vyjasnia iba s vybranou šesticou.Vyjednávania sa po podľa politikov doposiaľ točili predovšetkým okolo budúceho usporiadania Poslaneckej snemovne. Funkciu jej predsedu pre seba chcú víťazné hnutie ANO a druhá ODS.V piatok (27. októbra) žiadne stretnutia plánované nie sú, pokračovať chce ANO v pondelok (30. októbra).V nasledujúcom týždni sa podľa ČT24 do stretnutí naplno pustí aj český prezident Miloš Zeman, ktorý chce prijať lídrov všetkých strán, ktoré sa dostali do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. V utorok (31. októbra) Zeman plánuje formálne poveriť predsedu víťazného hnutia ANO Andreja Babiša rokovaním o zostavení vlády. Vládu i s dôverou snemovne by chcel mať Babiš do Vianoc.