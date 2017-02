V centre Bratislavy možno spoznať francúzsku karikatúru 19. storočia. Foto: Citylife.sk Foto: Citylife.sk

Bratislava 10. februára (TASR) – Podoby francúzskej časopiseckej karikatúry z 19. storočia možno spoznať na výstave v centre Bratislavy. Pod názvom Daumier a tí druhí je vo Francúzskom inštitúte, kde potrvá do 3. marca.Expozícia je výberom z bohatých grafických zbierok bývalého zámku Coburgovcov, dnes Múzea vo Svätom Antone pri Banskej Štiavnici. Filip Coburg bol veľký zberateľ grafiky, ktorého pôvodná prezliekareň je celá vytapetovaná kreslenými vtipmi z časopisov La Caricature, Le Charivari a La Silhouette. Mnohé diela sú v expozícii na chodbách kaštieľa. Niekoľko desiatok z nich v podobe litografií je vo Francúzskom inštitúte.Podľa kurátora výstavy Mira Procházku samouk Honoré Daumier (1808-1878) bol v 19. storočí najvýznamnejší francúzsky majster kameňotlačiarskej techniky – litografie, vytvoril takmer 4000 diel. V roku 1829 mu začali uverejňovať v časopise La Silhouette politické karikatúry v republikánskom duchu. O dva roky neskôr bol stálym spolupracovníkom novozaloženého časopisu La Caricature - hlavnej tribúny protivládnej opozície. Tým sa vydal na vyše 40-ročnú dráhu satirického kronikára politického a spoločenského života vo Francúzsku, ktorú ukončila až jeho slepota.Karikatúra bolo odvážne rebelantské umenie, najmä keď zobrazovala vrchnosť. Za litografiu Gargantua sa Daumier dostal na pol roka do väzenia. Zobrazil v nej novozvoleného kráľa Ľudovíta Filipa ako pupkatého obra na tróne hltajúceho dane, pričom zo zadnej časti tela padajú vládne nariadenia. Keď v roku 1835 zákon proti slobode tlače znemožnil politickú karikatúru a La Caricature zakázali, prešiel do týždenníka Le Charivari (Mraučanie) a k výsmechu spoločnosti, hlúposti a nadutosti meštiakov a byrokratov. Medzi svetoznáme karikatúrne seriály, dnes ťažko dostupné čo i len v jednotlivých listoch, patria Život meštiaka, Súdnické brucho, Parlamentné idyly a Fyziognómia Národného zhromaždenia.prezrádza Procházka.Medzi významných karikaturistov v Le Charivari patril Charles Vernier (1813-1892), kde mal v rokoch 1845-1860 celú stranu. Neskôr pôsobil aj ako spolupracovník magazínu Journal de rire (Smiešne noviny). Aj jemu útoky proti politikom a cenzúre vyslúžili väzenie. Jeho početné litografické cykly ako Na maškarnom bále, Tí bodrí Parížania, V Tuilerijskej záhrade, Na prázdninách, Grizetky, Krinolínománia si brali na paškál dobové mravy. Príležitostne do oblasti satiry vstupovali aj maliar žánrových výjavov Eugene Guérard (1821-1866), maliar portrétov, žánrových i morských scén Antony Paul Emile Morlon (1845-1905), žánrový maliar a portrétista parížskej smotánky Philippe Jacques Linder (1835-1914).