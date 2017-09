V centre Dolného Kubína dnes štartuje tradičný Kubínsky jarmok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Ilustračná snímka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Dolný Kubín 22. septembra (TASR) - V poradí 36. Kubínsky jarmok a Dni mesta Dolný Kubín ponúkajú návštevníkom viac ako 120 predajných stánkov, z toho v 35 predstavia svoje výrobky slovenskí remeselníci. Hviezdoslavovo námestie zaplnia už v priebehu dnešného dňa. Lákadlom dvojdňového podujatia je aj vystúpenie kapely Polemic a ohňostroj."Pre Dolnokubínčanov sú Dni mesta ako aj jarmok veľkým sviatkom, kedy sa ľudia prídu do centra mesta zabaviť a stretnúť s priateľmi. Chcel by som preto pozvať všetkých ľudí na naše tradičné podujatie, kde môžu stráviť príjemné chvíle. Verím, že pripravené jarmočné aktivity nezastaví nepriazeň počasia," pozval primátor Roman Matejov.Podľa slov Andrey Barienčíkovej z Mestského kultúrneho strediska (MKS) v Dolnom Kubíne bude oproti predchádzajúcim ročníkom výnimočná najmä sobota. "Prvá časť programu je tradičná – folklórna a tá druhá výnimočná. Patrí výnimočným, teda deťom a rodine ako takej. Snažili sme sa pripraviť pestrý program, ktorý odštartuje už od 11.00 h súťažami a rôznymi atrakciami pre najmenších. O dve hodiny neskôr začne na hlavnom pódiu veselý program v podaní žiakov a študentov Cirkevnej spojenej školy. Po nich sa predstavia Smejko a Tanculienka," vymenovala.V prípade nepriaznivého počasia bude program pre deti v estrádnej sále MKS. Výnimočné je podľa nej aj spojenie Gospel party a jarmočného programu, nakoľko tento žáner osloví skôr rodičov či mládež. V réžii klubu Garáž sú i podvečerné aktivity pre deti od 16.30 h až do 18.00 h.