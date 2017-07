V centre Liptovského Mikuláša zlapajú každý piatok večer Jánošíka

Juraj Jánošík, ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Valko Juraj Jánošík, ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Valko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 7. júla (TASR) – Liptovský Mikuláš pripravil na leto sériu podujatí. Pre dovolenkárov sú ťažiskové piatkové večery, na ktoré sa môžu doviesť z Liptovského Trnovca, Tatralandie a späť pohodlne linkou CYKLO & AQUA BUS."Naším zámerom je, aby prázdninujúci návštevníci zavítali počas pobytu na Liptove aj do centra Liptovského Mikuláša, ktoré má čo ponúknuť. Po úspechu zimných programov v našom múzeu a Mikulášskej mučiarni budú piatky večer patriť zbojníkom. Presunieme sa však na Námestie osloboditeľov a dovolenkárov vtiahneme do deja zlapania, mučenia a vypočúvania legendárneho zbojníckeho kapitána Jura Jánošíka. Počas prázdninových mesiacov dáme priestor umelcom, pripravili sme animačný program pre deti, letné kino či tanečnú šou," prezradil predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Ján Blcháč s tým, že Liptovský Mikuláš je známy práve súdom a popravou Jánošíka zavesením na hák pred viac ako 300 rokmi.Podľa riaditeľky OOCR Región Liptov Dariny Bartkovej má linka CYKLO & AQUA BUS príchod do Liptovského Mikuláša o 18.34 h na Hollého ulicu pri Dome kultúry, odkiaľ majú turisti ľahký prístup aj na pešiu zónu mesta a námestie, kde ich čaká program so zbojníkmi. Ten bude každý piatok až do 25. augusta, vždy o 19.15 h."Veríme, že návštevníkom Liptova priblížime históriu nášho regiónu a potešíme aj ich chuťové poháriky niečím tradičným a typicky liptovským. Z letných programov by som vypichla 14. júla barmanskú šou a módnu prehliadku v centre Liptovského Mikuláša, lebo náš región má nielen silnú históriu a tradície, ale stavia aj na trendoch. Správne namiešaným koktailom tradícií a moderny bude aj podujatie LIPTOVFEST, na ktoré pozývame 21. a 22. júla do Tatrapolisu pri Tatralandii," dodala Bartková.