V centre Michaloviec chce súkromný investor vybudovať obchodné centrum

Ilustračná snímka Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Michalovce 23. januára (TASR) – V centre metropoly dolného Zemplína plánuje michalovská spoločnosť BL Five, s.r.o., vybudovať nové obchodné centrum. Prácu by v ňom mohlo nájsť 220 ľudí.Ako TASR informoval projektant Radoslav Harbuľák, Town shopping center, ako budúce centrum nazvali, by malo vyrásť v centrálnej mestskej zóne na michalovskom Námestí osloboditeľov.priblížil. Spolu 43 obchodných prevádzok si podľa neho vyžiada približne 220 pracovných miest.Obchodné centrum je štvorpodlažná budova, s tromi nadzemnými a jedným podzemným podlažím. Súčasťou projektu je aj vybudovanie parkovacieho domu so siedmimi podlažiami, z toho jedno je podzemné. Pribudnúť by tak v rámci neho a podzemného parkoviska malo 277 parkovacích miest.Začiatok výstavby je naplánovaný na júl tohto roka, ukončenie na október 2019. Už o mesiac na to by mohlo byť obchodné centrum v prevádzke.spomenul Harbuľák. Predpokladaný investičný náklad je 18 miliónov eur.uviedla v tejto súvislosti pre TASR hovorkyňa radnice Iveta Palečková.