V centre Nitry pribudlo šesť inteligentných solárnych lavičiek

Nitra 4. augusta (TASR) – V centre Nitry pribudlo šesť nových inteligentných lavičiek. Nainštalované sú v blízkosti stojanov so zdieľanými bicyklami. Záujemcom umožňujú nabiť si mobil či bezplatne sa pripojiť na Wi-Fi sieť, informoval primátor Jozef Dvonč. Lavičky sú napájané výlučne zo solárnej energie a fungujú nezávisle od počasia. Mesto Nitra za ne zaplatilo 20.607 eur.Súčasťou solárnych lavičiek Steora sú dva USB konektory pre nabíjanie zariadení a tiež bezdrôtové nabíjanie na okraji lavičky. Lavičky sú osvetlené, pri nabíjaní sa farba svetla zmení na fialovú. Internetový prístup dodávaný 4G mobilným internetom je neustále k dispozícii do vzdialenosti štyroch metrov od lavičky.Steora má vstavané senzory, ktoré zbierajú rôzne druhy informácií vrátane atmosférických podmienok, počtu užívateľov a funkčnosti komponentov. Nočné osvetlenie sa prispôsobuje sezónam, poveternostným podmienkam i času. Vstavaný chladiaci systém by mal zabezpečiť, že teplota sedadlovej dosky nepresiahne 30 stupňov Celzia ani v najväčších horúčavách.