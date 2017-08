V centre Partizánskeho chcú osadiť miniatúry hradu a mohyly

Partizánske,ilustračné foto Foto: TASR Partizánske,ilustračné foto Foto: TASR

Partizánske 15. augusta (TASR)- Turistické trasy pre peších i cyklistov, tiež pamiatky a zaujímavosti na území Mikroregiónu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a mesta Partizánske by mal mapovať nový ucelený materiál. Ten plánuje vytvoriť Partizánske s dobrovoľným zväzkom obcí spomínaného českého mikroregiónu, na tento účel budú žiadať financie z fondov Európskej únie."Je to spoločný projekt Valašského Meziříčí a mesta Partizánske, bude realizovaný v rámci Fondu mikroprojektov," povedal dnes primátor Jozef Božik.Ambíciou mesta podľa neho je, aby si mohlo ďalej revitalizovať územie Parku Milana Rastislava Štefánika, kde okrem iného budú osadené nové prvky mobiliáru, budú dokončené chodníky a inštalované dve miniatúry - Bratislavského hradu a Mohyly Milana Rastislava Štefánika. "Bratislavský hrad preto, lebo je do značnej miery symbolom slovenskej štátnosti a v prípade Mohyly Milana Rastislava Štefánika hovoríme o mohyle, kde spočívajú ostatky človeka, po ktorom je pomenovaný park. Ide o človeka, ktorý je symbolom česko-slovenskej štátnosti," vysvetlil.Materiál v podobe brožúry by mal zase turistom poskytnúť dostupné trasy oboch regiónov s uvedením prírodných a kultúrnych zaujímavostí, návštevníci i obyvatelia oboch regiónov tak budú môcť podľa neho dôjsť pešou prechádzkou alebo na bicykli k vytipovaným pamiatkam a miestam.Celkové náklady predstavujú 70.065,40 eura a spolufinancovanie mesta 3503,27 eura. Predloženie žiadosti o mimorozpočtové zdroje a zabezpečenie realizácie projektu pod názvom Zpřístupnení kulturního a přírodního bohatství na území Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a města Partizánske schválili partizánski mestskí poslanci na svojom dnešnom rokovaní.