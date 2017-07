V centre Prahy prepadli predajňu so zbraňami

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 24. júla (TASR) - V centre Prahy došlo dnes k prepadnutiu predajne so zbraňami. Zranenia pri prepadnutí utrpel predavač aj muž podozrivý z lúpeže, pričom jeden z nich má strelné poranenie. Mužov previezli do nemocníc. Prípad vyšetrujú českí kriminalisti, informoval spravodajský portál Novinky.cz, podľa informácií ktorého mal lupič napadnúť predavača nožom a jeho kolegyňa na neho vystrelila.K prepadnutiu došlo okolo 11.00 h SELČ na Opletalovej ulici.povedal hovorca polície Jan Daněk s tým, že pri prepadnutí sa malo strieľať. Dodal, že na mieste momentálne zasahujú kriminalisti.Záchranná služba na miesto vycestovala na výzvu polície, pričom tam dorazila do šiestich minút. Jej hovorkyňa Jana Poštová uviedla, že záchranári ošetrovali dovedna dvoch mužov vo veku 44 a 31 rokov. Jeden mal strelné poranenia. Poštová tiež povedala, že jednému z mužov sa na krátku dobu zastavila srdečná činnosť, avšak záchranári ju rýchlo obnovili. Na mieste zasahovali dve posádky záchranárov, lekár a inšpektor.Český rozhlas uviedol, že Opletalova ulica je momentálne zatvorená v oboch smeroch, pričom pre autá bude nepriechodná ešte asi hodinu, zatiaľ čo chodci sa do okrajových domov už môžu dostať.