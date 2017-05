V centre Ríma došlo k výbuchu, mohlo ísť o listovú bombu

Talianski karabinieri Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Rím 12. mája (TASR) - V blízkosti budovy pošty v centre Ríma nastal dnes výbuch, pri ktorom bolo poškodené auto. Podľa predbežných informácií k zraneniu ľudí nedošlo, uviedla talianska tlačová agentúra ANSA.Talianske úrady podľa agentúry v súvislosti s vyšetrovaním príčin výbuchu nevylučujú žiadnu hypotézu, vrátane nastraženia balíkovej alebo listovej bomby.K výbuchu došlo pri bočnom vchode do budovy pošty. Miesto explózie sa nachádza neďaleko stanice metra Piramide.Taliansko od 10. mája dočasne obnovilo kontroly na hraniciach so všetkými susednými krajinami. Stalo sa tak v súvislosti s rokovaním ministrov hospodárstva krajín G7, ktoré sa uskutoční 11.-13. mája v Bari, ako aj so summitom krajín G7. Ten sa uskutoční v sicílskej Taormine 26. a 27. mája.Dočasne obnovené kontroly na talianskych hraniciach potrvajú do 30. mája.Znovuzavedenie kontrol sa týka cestovných dokumentov osôb vstupujúcich na talianske územie, a to v miere ako pred nadobudnutím platnosti Schengenskej zmluvy. Pasažieri cestujúci lietadlami musia rátať s včasnejším príchodom na letiská.