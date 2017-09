V centre Žiaru nad Hronom vyrastie nová tržnica

Na snímke je priestor za domov kultúry v centre Žiaru nad Hronom, kde budujú novú tržnicu, 8. septembra 2017. Foto: TASR/Jana Vodnáková Na snímke je priestor za domov kultúry v centre Žiaru nad Hronom, kde budujú novú tržnicu, 8. septembra 2017. Foto: TASR/Jana Vodnáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žiar nad Hronom 8. septembra (TASR) - V centre Žiaru nad Hronom už čoskoro vyrastie nová tržnica. Situovaná bude v priestore za domom kultúry. Podľa hovorcu mesta Martina Baláža aktuálne prebieha prvá fáza, a to renovácia starej asfaltovej plochy. Komunálna spoločnosť, ktorú mesto zriadilo s cieľom dať prácu dlhodobo nezamestnaným bez pracovných návykov, tu kladie zámkovú dlažbu.Nová tržnica by mala pozostávať z predajných stánkov prekrytých plechom a stolov. Podľa Baláža pôjde o drevostavbu, podobne ako letný pavilón v centre mesta. Jej cena je podľa zverejnenej sumy 36.000 eur. Hotová by mala byť do konca októbra.Primátor Peter Antal už v tejto súvislosti avizoval, že pri budovaní novej tržnice nezabudnú ani na parkovacie miesta, ktoré bývalej tržnici chýbali.