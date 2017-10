V Českej republike sa začali parlamentné voľby

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 20. októbra (TASR) - V Českej republike sa dnes začali dvojdňové voľby do Poslaneckej snemovne ČR. Informovala o tom spravodajská televízia ČT24.Voliť svojich zástupcov môžu svojprávni občania, ktorí dosiahli plnoletosť. O 200 poslaneckých mandátov sa uchádza 31 politických strán a hnutí. Tohtoročnou novinkou je finančný strop pre predvolebnú kampaň vo výške 90 miliónov korún. Poslanecký mandát trvá štyri roky.Poslanci sú v ČR volení podľa zásad pomerného volebného systému. Česko je pre potreby volieb rozdelené do 14 volebných krajov (tie sú zhodné so samosprávnymi celkami). Mandáty v 200-člennej Poslaneckej snemovni si rozdelia tie strany a hnutia, ktoré prekročia hranicu päť percent zo všetkých platných odovzdaných hlasov, napísal spravodajský portál euro.cz.Voľby sa konajú v piatok 20. a sobotu 21. októbra. V piatok sa hlasovanie začalo o 14.00 h a skončí sa o 22.00 h. V sobotu budú volebné miestnosti otvorené od 08.00 h do 14.00 h.Z najvyššieho počtu kandidujúcich subjektov budú voliči vyberať v Prahe. V hlavnom meste ČR sa zaregistrovalo 29 politických strán a hnutí. Najmenej, 21 subjektov, kandiduje v Karlovarskom kraji. V ostatných krajoch bude na výber 24-26 kandidujúcich subjektov."V súčasnosti sa o mandát do Snemovne uchádza 7539 kandidátov. To je zhruba o 1500 viac ako v roku 2013, keď sa konali mimoriadne voľby do Snemovne, a o 2500 viac ako v roku 2010, keď sa konali posledné riadne voľby do Snemovne," uviedla predsedníčka Českého štatistického úradu (ČSÚ) Iva Ritschelová.Priemerný vek kandidátov je 46,4 roka. Najstarším kandidátom je 94-ročná dôchodkyňa. Najmladších, 21-ročných kandidátov, je 58. Z celkového počtu kandidátov predstavujú ženy 28,6 percenta. Zastúpenie žien medzi kandidátmi sa oproti predchádzajúcim voľbám mierne zvýšilo. Takmer 35 percent kandidátov je bez politickej príslušnosti.Hlasy odovzdané vo voľbách do Poslaneckej snemovne ČR sa začnú sčítavať 21. októbra po zatvorení volebných miestností. Obvykle je po 12 hodinách spočítaná väčšina hlasov, napísal spravodajský portál euro.cz.