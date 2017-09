V Česku havaroval autobus s deťmi: Odtrhol sa pod ním kus krajnice

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Praha 27. septembra (TASR) - Autobus s 50 deťmi predškolského veku havaroval dnes ráno neďaleko českého mesta Stará Boleslav. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz s tým, že pri nehode sa nikomu nič nestalo.Nehoda sa stala dnes ráno okolo 08.30 h. S autobusom sa odtrhol kus krajnice vo chvíli, keď sa míňal s traktorom a následne vošiel do priekopy.Hasiči po príchode na miesto činu autobus zaistili proti prevráteniu a následne začali s evakuáciou detí do pristaveného evakuačného autobusu z mesta Mladá Boleslav. Deti vystupoval dverami pri vodičovi na ľavej strane, pretože dvere autobusu boli zablokované v priekope.Komplikácie v doprave by mali v danom úseku odstrániť v priebehu popoludnia.