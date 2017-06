V Česku je bitcoin populárny, dá sa ním platiť aj na dedine

Logo bitcoinu, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 10. júna (TASR) - Česká bitcoinová komunita patrí k najaktívnejším na svete. V Prahe sa dá digitálnou menou platiť v oveľa viac reštauráciách než napríklad v Londýne či Paríži. Bez bankoviek a platobných kariet sa zaobídete nielen vo veľkých českých mestách, ale aj vo Vranoviciach pri Brne.V Prahe už dokonca existuje aj taxislužba, ktorá okrem korún a eur akceptuje digitálnu menu. Tou je Taxislužba Lukáš a je zrejme jedinou v Prahe a pravdepodobne v celej Českej republike, ktorá prijíma platbu v bitcoinoch.V Českej republike je podľa medzinárodnej mapy coinmap.org približne 200 obchodov a reštaurácií, ktoré bitcoin prijímajú. Z toho asi polovica sa nachádza v Prahe. Bratislava ich má podľa rovnakého zdroja 40, Viedeň 50 a Berlín okolo 60. V Prahe je dokonca viac reštaurácií prijímajúcich virtuálnu menu než v Londýne alebo Paríži a len o niečo menej ako v Tokiu či San Franciscu. Treba však podotknúť, že mapa na coinmap.org zďaleka nie je úplne úplná a aktuálna.V Prahe bitcoin využívajú hlavne reštaurácie a kaviarne, ale prijíma ich aj trénerka Eva Dygasiewiczová, fotografi alebo daňoví poradcovia.Reťazec Subway prijíma bitcoin od 2014 a bol jedným z prvých v Česku. Navyše akceptujú aj litecoin. Ten je teraz šiestou najrozšírenejšou virtuálnou menou.Bitcoin sa ďalej šíri do menších mestečiek a dedín. Len v Brne a okolí je už vyše dvadsať miest, kde sa s nimi dá platiť - u dodávateľov webov, ubytovateľov, poskytovateľov thajských masáží alebo výrobcu hudobného nástroja kalimba.Sú však miesta, kde sa nadšenie majiteľa pre kryptomenu míňa so záujmom zákazníkov. Už tretí rok sa bitcoinom dá platiť napríklad v pneuservise vo Vranoviciach. Nikto však túto možnosť zatiaľ nevyužil.Spoločnosť Storyous, ktorá kaviarňam a reštauráciám dodáva inteligentné pokladničné systémy, nečaká, že by podniky začali masovo prijímať bitcoin.uviedol jej marketingový riaditeľ firmy Jan Adámek.