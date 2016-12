V Česku komplikuje dopravu na cestách poľadovica

Ilustračné foto Foto: TASR/Peter Horváth Foto: TASR/Peter Horváth

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 23. decembra (TASR) - Poľadovica komplikuje dnes od rána dopravu na mnohých miestach v Českej republike. Najhoršia situácia je pravdepodobne v oblasti stredných a východných Čiech. Problémy hlásili vodiči na diaľnici D1, kde dážď zmýva chemický posyp. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.Uzavretá je cesta číslo 33 z Hradca Králové do Náchodu pri meste Jaroměř. Neprejazdná je podľa Zelenej vlny Rádiožurnálu aj cesta z Poděbrad do Jičína. Poľadovica sa ráno tvorila tiež na pražskej Južnej spojke, havárie áut boli okrem iných na Lanovom moste, namrznuté vozovky sú aj v iných častiach hlavného mesta.Vodiči by mali podľa odporúčania cestárov na diaľniciach spomaliť a jazdiť s maximálnou opatrnosťou. Vozovka je namrznutá aj na hlavnom ťahu z Liberca do Prahy a tiež na diaľnici D1, kde dážď zmýva chemický posyp. Komplikácie sú momentálne na diaľnici D1 na trase z Prahy do Brna v úseku Soutice, kde sa stala hromadná nehoda autobusu, kamióna a áut.Situácia sa môže ešte počas dňa ďalej komplikovať. Predpokladá sa totiž, že mnoho ľudí vyjde na cesty za poslednými vianočnými nákupmi či k príbuzným. Výstraha meteorológov pred silnou poľadovicou a námrazou platí pre českých vodičov do jednej hodiny popoludní.