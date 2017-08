V Česku padli desiatky teplotných rekordov, odolal však ten absolútny

Ilustračné foto Foto: TASR - Pavol Ďurčo Ilustračné foto Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Praha 1. augusta (TASR) - V Českej republike padli dnes denné teplotné rekordy na 35 meracích staniciach, na ktorých sa registrujú teploty viac ako tri desaťročia.Vyplýva to z informácií Českého hydrometeorologického ústavu, podľa ktorého však absolútny teplotný rekord pre prvý augustový deň odolal. Rekordnú hodnotu namerali v Poděbradoch v roku 1994 (39,2 stupňa Celzia).Najvyššiu dnešnú hodnotu zaznamenali v Staňkove v okrese Domažlice v Plzenskom kraji (37,3 stupňa Celzia). V ďalších štyroch lokalitách sa ortuť teplomerov zastavila na hodnotách asi o pol stupňa nižších, a to v Průhoniciach neďaleko Prahy (36,9 stupňa Celzia), Neuměteloch v okrese Beroun, v Starej Boleslavi (36,8 stupňa Celzia) a v Strážnici v okrese Hodonín (36,7 stupňa Celzia).Od severozápadu by ČR mali podľa predpovede meteorológov zasiahnuť ešte v priebehu dnešného večera silné búrky sprevádzané intenzívnym krupobitím, prívalovým dažďom a silným nárazovým vetrom.