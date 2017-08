V Česku sa musia do konca augusta odstrániť nepovolené bilbordy

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Praha 6. augusta (TASR) - Všetky nepovolené bilbordy, ktoré stoja pozdĺž hlavných českých cestných tepien, by mali zmiznúť do konca letných prázdnin.Väčšina ich majiteľov necháva pútače nedotknuté a čaká, ako sa situácia vyvinie. Tá sa môže na začiatku septembra rýchlo zdramatizovať.Hneď v jeho prvý deň začnú pracovníci Riaditeľstva ciest a diaľnic zisťovať, kto nerešpektoval zákon. Neodstránené bilbordy najprv zakryjú plachtami. Majiteľov vyzvú, aby si splnili povinnosť vyplývajúcu zo zákona prijatého pred piatimi rokmi.Ak nezareagujú, pracovníci pútače rozpília alebo rozmontujú a zabezpečia ich likvidáciu. Náklady za výkon naúčtujú ich vlastníkom.Organizácie, ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou cestnej dopravy, postup vítajú. Bilbordy sú podľa nich jedným z faktorov, ktoré odpútavajú pozornosť šoférov.Pri rýchlosti 130 km/h prejde auto za sekundu 36 metrov. Za dve sekundy, čo je čas na to, aby si vodič pútač letmo prezrel a zistil jeho obsah, prekoná 72 metrov. Sotva vníma, čo sa pred ním deje. Ak ho obsah zaujme, pohľad na reklamu sa opakuje a vodič tak môže stratiť pozornosť na dlhší čas.Cesta má byť bezpečná, k tomu patrí aj nerušený výhľad. Zákaz bilbordov pri cestách už platí v Nemecku a v ďalších európskych krajinách.Najviac nepovolených bilbordov, presne 522, stojí pozdĺž diaľnice D1 medzi Prahou a Brnom. Celkovo by sa malo do konca augusta odstrániť od ciest takmer 3000 pútačov.