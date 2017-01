V Česku sa pracuje na automatickom riadení vlakov

Vlak Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 7. januára (TASR) - Firma Automatizácia železničnej dopravy Praha (AŽD) pracuje na systéme, ktorý umožní, aby vlaky na regionálnych tratiach jazdili bez rušňovodičov. Systém bude mať úplnú integritu bezpečnosti. Dokáže reagovať na prípadné nebezpečenstvá na prechodoch, ale aj na ostatných častiach tratí.Generálny riaditeľ firmy AŽD Zdeněk Chrdle v rozhovore pre firemný časopis AŽDinfo povedal, že systém by mal byť použiteľný od roku 2020.AŽD bude testovať systém na dvoch regionálnych tratiach, ktoré kúpila od Správy železničnej dopravnej cesty (SŽDC), a to Kopidlno – Dolní Bousov a Čížkovice – Obrnice.O vlakoch bez rušňovodičov sa hovorí už niekoľko rokov. V zahraničí bez nich jazdia len súpravy metra alebo prímestské spoje väčšinou na uzavretých tratiach.Deutsche Bahn vlani oznámila, že pracuje na vývoji automaticky riadených vlakov, čím chce dosiahnuť, aby odstránila dôsledky častých štrajkov rušňovodičov.Železničiari sú však k zámeru veľmi skeptickí. „“ povedal rušňovodič Jindřich Hlas.Spoločnosť AŽD už skúša v spolupráci so Správou železničnej dopravnej cesty systémy snímačov na prejazdoch, či na nich nie je prekážka. Pre AŽD je vývoj nového systému dôležitý aj z podnikateľského hľadiska. V posledných rokoch mala od SŽDC dostatok objednávok v súvislosti s modernizáciou tratí a výmenou ich zabezpečovacieho zariadenia. Po jej dokončení začínajú firme tržby klesať.