V Česku skončilo prestupové obdobie, Špirko sa vracia na známe miesto

Rastislav Špirko. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pardubice 1. februára (TASR) - V českej hokejovej Tipsport extralige sa posledným januárovým dňom skončilo prestupové obdobie. V jeho závere sa viacero klubov snažilo o posilnenie A-mužstva a dres zmenilo viacero zvučných mien. Zo Slovákov zmenil pôsobisko útočník Rastislav Špirko, ktorý sa z Třinca vracia do Pardubíc, v ktorých drese sa v roku 2010 tešil z majstrovského titulu.Skúsený útočník odohral v aktuálnej sezóne za Třinec 34 zápasov, v ktorých si pripísal 10 kanadských bodov za 6 gólov a 4 asistencie. Špirko sa stal súčasťou výmeny za tiež 32-ročného Kanaďana Tylera Redenbacha, ktorý bol s 33. kanadskými bodmi v 34. zápasoch lídrom pardubického tímu. Tie isté tímy, Pardubice a Třinec, si nedávno vymenili aj ďalších dvoch útočníkov. Do Pardubíc zamieril Slovák Ján Sýkora, opačným smerom putoval Tomáš Klimenta.V záverečných hodinách prestupového termínu sa o posilnenie snažili najmä vážni ašpiranti na titul. Brnenská Kometa angažovala reprezentačného obrancu Jakuba Krejčíka, ktorý ešte 31. januára odohral zápas Kontinentálnej hokejovej ligy za Medveščak Záhreb. Zo Záhrebu odišla väčšia skupina hráčov vrátane českého útočníka Jakuba Smejkala, ktorý sa stal novou posilou Sparty Praha. Pražský klub v závere prestupového obdobia angažoval aj navrátilca Jana Buchteleho z Avtomobilistu Jekaterinburg. Naopak zo Sparty do Třinca zamieril útočník Tomáš Netík, ktorý v minulosti pôsobil aj v Slovane Bratislava. Pražský klub zároveň angažoval bývalého reprezentanta Jana Hlaváča, ktorý v prebiehajúcej sezóne doteraz nikde nepôsobil.