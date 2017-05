V Česku tak mrzlo, že padali vyše 70 rokov staré teplotné rekordy

Ilustračné foto. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Praha 10. mája (TASR) - Rekordy staré vyše 70 rokov padali dnes ráno na mnohých miestach Českej republiky. Napríklad v okrese Karlove Vary klesla ortuť teplomera až na mínus desať stupňov Celzia a v okrese Bruntál bolo takmer mínus päť stupňov. Údaje zverejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Meteorológovia sľubujú, že sa postupne začne otepľovať, ale prízemné mrazíky nevylučujú ani v júni. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.Napríklad v obci Šindelová v okrese Sokolov v Karlovarskom kraji bolo v noci nadnes okolo mínus osem stupňov a pri zemi bol mráz ešte väčší. V meste Krásné Údolí v okrese Karlove Vary síce teplota dva metre nad zemou klesla len na dva stupne pod nulu, ale pri zemi bolo už aj pod mínus desať stupňov. Vodiči preto museli ráno zoškrabovať ľad zo skiel áut, ktoré mali zaparkované pod kvitnúcimi stromami.V Šindelovej také nízke teploty nezaznamenali od roku 1976, uviedol Rudolf Kovařík, pozorovateľ ČHMÚ, ktorá má v obci stanicu. Podľa jeho slov je tam výnimočné, aby teplota na Troch zamrznutých klesla pod mínus päť stupňov, nieto ešte na mínus 8,2 stupňa, ako sa to stalo túto noc. Traja zmrznutí Pankrác, Servác a Bonifác pripadajú na 12.-14. mája.Pre kvety a ovocné stromy to môže znamenať pohromu. Pestovatelia sú znepokojení, keď pred východnom Slnka klesne teplota pod nulu a trvá to pritom len pár minút - v utorok bol však mráz už od večera až do dnešného rána do 04.00 h, teda celé dlhé hodiny, vysvetlil Kovařík.Záhradkári môžu mať problémy aj začiatkom júna, keď teploty možno znovu klesnú pod nulu.V Moravskosliezskom kraji bolo v noci nadnes najchladnejšie za celý čas, čo tam meteorológovia merajú teplotu. V meste Rýmařov v okrese Bruntál klesla teplota na mínus 4,8 stupňa Celzia, takže sa prekonal doterajší rekord mínus 3,8 stupňa z roku 1953.Teplotné rekordy boli prekonané aj v Olomouckom kraji, dodali Novinky.cz.