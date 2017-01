V Česku vyhlásili smogovú situáciu, trápi ich prach v ovzduší

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 20. januára (TASR) - Vo väčšine krajov Českej republiky bola dnes vyhlásená smogová situácia z dôvodu vysokej koncentrácie prachu v ovzduší. Najhoršia situácia nastala v Moravskosliezskom kraji, v okrese Třinec, kde úrady musia zaviesť reguláciu. To znamená, že podniky musia obmedziť výrobu a dodržiavať ďalšie opatrenia. Informoval o tom český spravodajský portál Novinky.cz.Limit pre priemernú dennú koncentráciu polietavého prachu PM10 je 50 mikrogramov na meter kubický, ale dnes ráno hodnoty zo všetkých 14 meracích staníc v Moravskosliezskom kraji prekračovali tieto údaje viac ako dvojnásobne.Najhoršia situácia bola v obci Dolní Lutyně v okrese Karviná, kde stanica zaznamenala hodnotu 201 mikrogramov na meter kubický, teda štvornásobok povoleného limitu.Veľmi zlá situácia je tiež v Olomouckom kraji, kde aktuálne hodnoty prekračujú koncentráciu polietavého prachu dvoj- a niekde až štvornásobne.Smogová situácia je vyhlásená takisto v Prahe a podľa predpokladu meteorológov bude možno vyhlásená i tzv. regulácia - čiže podniky budú musieť obmedziť výrobu. Magistrát už vyzval vodičov, aby nevychádzali s autami do ulíc, ak to nie je nutné, a uprednostnili hromadnú dopravu.Emisie zo spaľovacích motorov totiž výrazne zvyšujú koncentráciu prachu. Ľudia sa v takom prípade majú vyvarovať väčšej fyzickej záťaži počas pobytu vonku, čo platí najmä pre chorých ľudí, starších ľudí alebo deti, pripomenuli Novinky.cz.