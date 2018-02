V Česku vyšetrujú ďalší škandál so stávkovaním

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mohelnice 3. februára (TASR) - V Česku je na obzore ďalší škandál s ovplyvňovaním futbalových zápasov. Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) dostala podnet od Futbalovej asociácie Českej republiky (FAČR) na prešetrenie podozrenia týkajúceho sa treťoligového klubu Mohelnice. Informoval o tom portál sport.idnes.cz.Na jeseň mali byť ovplyvnené minimálne dva zápasy, kde bol zainteresovaný klub z Mohelnice. Podozrivé boli údajne aj výsledky klubu Valašské Mezríčí, ktorý takisto pôsobí v tretej lige, či dokonca niektoré zápasy dorasteneckej a juniorskej ligy. Podklady a výpovede, ktoré má k dispozícií český denník Mladá fronta DNES, jasne naznačujú, že stávkarské gangy z Ázie ovplyňujú výsledky v českom futbale.cituje idnes.cz talianského právnika Francesca Barancu, ktorého spoločnosť FederBET sa zaoberá práve podvodnými stávkarskými praktikami.Na Mohelnicu upozornila FAČR po tom, čo do klubu v lete vstúpila čínska spoločnosť Anping, ktorú už pre stávkarske machinácie vyšetrovali v Portugalsku a Írsku. Aj tam zainvestoval Anping do neznámych klubov z nižších súťaží, na ktoré sa dalo staviť na ázijských internetových portáloch.Spoločnosť Anping priviedla na jeseň do mužstva niekoľko mladých čínskych hráčov a lotyšského stopéra, ktorého pre stávkovanie vyšetrovali minulý rok v írskom klube Athlone Town. Lotyš už momentálne v Mohelnici nepôsobí.