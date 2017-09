V českých Luhačoviciach bude po piaty raz festival slovenskej kultúry

Ilustračná snímka Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava/Luhačovice 3. septembra (TASR) – K vrcholným podujatiam Kultúrneho leta v Luhačoviciach patria Dni slovenskej kultúry. Od 6. do 9. septembra sa uskutoční ich piaty ročník, kde nebude chýbať folklór, hudba, divadlo, film ani gastronómia.Toto moravské mesto navštevuje najviac Slovákov z českých kúpeľných miest a súvisia s ním aj významné historické česko-slovenské vzťahy. Pripomenie ich film režiséra Dušana Trančíka Svetlé miesto, ktorý uvedú v Mestskom dome kultúry Elektra. Je o osobnostiach politického, kultúrneho a spoločenského života na moravsko-slovenskom pomedzí, kde sa začiatkom 20. storočia odohralo historické zblíženie Čechov a Slovákov. Luhačovice sa stali prvým kúpeľným mestom v Rakúsko-Uhorsku, ktoré bolo v českých rukách a hlásilo sa k slovanskej kultúre. V ňom svoje schopnosti a intelekt spojili viaceré osobnosti, aby za niekoľko rokov vybudovali moderné kúpele v slovanskom duchu.Zaslúžili sa o to aj Slováci: správca kúpeľov Cyril Holuby, kúpeľný lekár Pavel Blaho, ktorý bol aj členom dočasnej vlády prvej ČSR so sídlom v Skalici a zastupoval Slovákov v novom štátoprávnom usporiadaní. Originálnu pečať kúpeľom dali stavby architekta Dušana Jurkoviča. V jeho Slováckej búde bola prvýkrát vyslovená myšlienka československého národa. Do filmu, ktorý mal premiéru na júnovom Art Film Feste v Košiciach, je zaradených množstvo nezverejnených archívnych filmových dokumentov a fotografií. Film Svetlé miesto je pripomenutím stého výročia založenia spoločného štátu a štvrťstoročia od jeho rozpadu.Herci Milan Lasica a Martin Huba v Kúpeľnom divadle potešia návštevníkov hrou Starí majstri. Dej je o dvoch bratoch, posledných potomkov slávnej divadelnej rodiny, ktorí sa nemajú radi, až sa neznášajú. Sú slávni, úspešní, avšak vo veku, kedy nemajú čo hrať. Teda prijali ponuku na hru o dvoch bratoch, ktorí sa nenávidia. Diváci sledujú ich prvé skúšky, premiéru, zájazdové turné aj záverečné predstavenie. Bez toho, že si to uvedomujú, začnú sa obaja zbližovať, až zlosť a problémy sa menia na bratskú lásku.Na Kúpeľnom námestí odprezentuje slovenský folklór súbor Liptov z Ružomberka. V divadle sa predstaví dámsky salónny orchester Afrodité. Filmové a muzikálové melódie zahrajú Petra Šalamonová (husle), Júlia Urdová (viola), Ivana Zemáneková (violončelo), Xénia Maskaliková (klavír) a flautistka Michaela Mudroňová. Neodmysliteľnou časťou festivalu je Kuchárska kniha starej mamy. Pod týmto názvom sa skrývajú slovenské špeciality, ktoré počas festivalu pripravia v miestnom hoteli. Ten patrí spoločnosti Kúpele Luhačovice, organizátorovi kultúrneho festivalu.Súčasťou spoločnosti je aj Jurkovičov dom. Podľa jeho riaditeľa Vladana Černého je to najväčšia a najdominantnejšia Jurkovičova stavba. Vytvoril ju v roku 1902 spojením storočnej a dvestoročnej budovy.povedal pre TASR Černý.