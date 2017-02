V Chebe praskol vodovod, do diery v podmytej vozovke spadol taxík

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cheb 4. februára (TASR) - Vodič taxislužby v západočeskom meste Cheb sa v noci nadnes ocitol v dramatickej situácii. Jeho BMW totiž v centre mesta zapadlo do diery na komunikácii, keď vozovku podmyla voda z prasknutého potrubia pod ňou.Informoval o tom dnes internetový server iDNES.cz.Kým muž sa z diery dostal vlastnými silami, a to bez ujmy na zdraví, vozidlo zostalo zaborené prednou časťou do popraskaného asfaltu.Alarmovaní hasiči automobil najskôr zabezpečili, aby sa ďalej neprepadol, aby ho následne dostali mimo dieru.Pracovníci vodární museli odstaviť v danej ulici prívod vody a pre občanov pristavili cisternové vozidlo s pitnou vodou.Ulica zostáva uzavretá až do zabezpečenia opravy.