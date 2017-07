V chôdzi na 20 km zostalo trio Slovákov v úzadí, najlepší 18. Černý

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finálové výsledky



muži



20 km chôdza: 1. Diego García (Špan.) 1:22:28, 2. Karl Junghannss (Nem.) 1:22:51, 3. Gabriel Bordier (Fr.) 1:23:02, ..., 18. Dominik Černý 1:27:59, 21. Miroslav Úradník 1:29:43, 22. Michal Morvay (všetci SR) 1:30:04

Bydgoszcz 16. júla (TASR) - Na ME atlétov do 23 rokov v poľskej Bydgoszczi skončilo trio slovenských chodcov na 20 km trati v úzadí, na 18. mieste finišoval Dominik Černý 1:27:59, 21. bol Miroslav Úradník 1:29:43 a 22. Michal Morvay 1:30:04.Dovedna 28 chodcov pochodovalo na okruhu neďaleko štadióna, ku koncu vo veľkom teple. Triu Slovákov sa veľa šancí nedávalo a výraznejšie sa ani nepresadili. Do cieľa prišlo 24 chodcov, troch diskvalifikovali, jeden sa vzdal. Zlato putovalo do Španielska zásluhou najväčšieho favorita Diega Garcíu časom 1:22:28.