V Chomutove už nepočítajú s obrancami Slovákom a Grmanom

Hokejista Michal Grman, archívna snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Chomutov 9. apríla (TASR) - Vedenie českého extraligového klubu Piráti Chomutov už nepočíta so službami slovenských obrancov Tomáša Slováka a Mária Grmana. Okrem nich v klube končí aj ďalších šesť hráčov vrátane kapitána Michala Vondrku. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.Slovák aj Grman prišli do Chomutova pred sezónou 2017/2018. Pre 35-ročného Slováka to bol už štvrtý klub v najvyššej českej súťaži. V sezóne odohral celkovo 51 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 3 góly, 8 asistencií a 12 mínusových bodov.Pre 20-ročného Mária Grmana išlo o prvý angažmán v českej extralige. V drese "pirátov" odohral 57 zápasov v bilanciou 1+4.Okrem slovenskej dvojice v klube nepokračujú ani ďalší zadáci Patrik Kadeřávek a Lukáš Chalupa a ani útočníci Nicolas Hlava a kapitán Michal Vondrka, ktorý údajne mieri do Mladej Boleslavi.