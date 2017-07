V Chorvátsku môžu byť tento víkend na hraniciach veľké zápchy

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Záhreb 14. júla (TASR) - Tento víkend sa na chorvátskych hraniciach očakávajú veľké zápchy, uviedol dnes chorvátsky denník Večernji list.Podľa informácií organizácie Chorvátsky autoklub (HAK) tento víkend plánuje cestovať k Jadranskému moru veľa domácich turistov, a tiež sa začína dovolenková sezóna v Holandsku, Švajčiarsku a Nemecku. Mnohí turisti z týchto krajín si môžu vybrať jednu z turistických destinácií na Jadrane, alebo budú prechádzať do destinácií vo východnej Európe.Podľa zistení HAK sa vlani mnoho turistov usilovalo vyhnúť víkendovým zápcham a zvolili si na cestovanie iný deň - najčastejšie piatok a pondelok. V tejto praxi budú pravdepodobne pokračovať aj tento rok.HAK upozorňuje, že zvýšená premávka na chorvátskych cestách bude od piatku 14. júla do pondelka 17. júla. Vrchol sa očakáva v sobotu 15. júla - v raňajších hodinách smerom k moru a popoludní v smere do vnútrozemia.Takisto sa očakáva zvýšená premávka počas nedele 16. júla v popoludňajších hodinách v smere do vnútrozemia, keď sa budú vracať mnohí turisti z dovolenky.