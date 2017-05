V Chorvátsku odstúpil predseda parlamentu, požaduje predčasné voľby

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Záhreb 4. mája (TASR) - Vnútropolitická kríza sa dnes prehĺbila v Chorvátsku. Parlament najskôr najtesnejšou väčšinou zamietol návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi financií Zdravkovi Maričovi, aby následne práve kvôli výsledku tohto hlasovania odstúpil šéf koaličnej strany Most a súčasne predseda zákonodarného zboru Božo Petrov, ktorý sa tak vyhol hlasovaniu o uvoľnení z funkcie iniciovanom koaličnými partnermi z Chorvátskeho demokratického spoločenstva (HDZ).Petrov podľa vlastných slov odstúpil, aby chránil dôstojnosť parlamentu, pričom pranieroval realizáciu politického nátlaku, politického obchodovania, ako aj zneužívanie inštitúcií na presadzovanie osobných záujmov.Líder Mostu zopakoval požiadavku, aby v krajine vypísali predčasné voľby, zdôrazniac, že premiér a líder HDZ v jednej osobe Andrej Plenkovič nemá politickú legitimitu na riadenie vlády, pretože nedisponuje potrebnou väčšinou. Súčasne ho obvinil zo zodpovednosti za vnútropolitickú krízu.Po demisii predsedu zasadanie parlamentu prerušili až do piatka.Predstavitelia HDZ a chorvátskej opozície sa totiž zatiaľ nedohodli na tom, kto by mal viesť zákonodarný zbor. Podľa stanov parlamentu by to mal byť podpredseda z radov parlamentnej väčšiny, podľa opozície však HDZ nemá väčšinu v zákonodarnom zbore.Potvrdilo sa to aj pri hlasovaní o vyslovení nedôvery ministrovi financií, keď opozícii chýbal jediný hlas na jeho odvolanie pre obvinenia z konfliktu záujmov v súvislosti so záchranou koncernu Agrokor štátom. HDZ sa nepodarilo získať väčšinu pre svojho ministra, hlasovanie tak skončilo pomerom hlasov 75:75.