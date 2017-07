V Chorvátsku zahynul český turista, polícia hovorí o nešťastí

Ilustračná snímka. Foto: Ivana Mišáková/TASR Foto: Ivana Mišáková/TASR

Záhreb/Opatija 22. júla (TASR) - Počas dovolenky v Chorvátsku zomrel ďalší český turista. V piatok o tom informoval internetový server Jutarnji vjesti.Podľa neho došlo v utorok v Opatiji k smrteľnej nehode 46-ročného Čecha, ktorý zomrel na následky zranení, keď sa ocitol pod 200 kg vážiacim kusom betónového zábradlia.Miestna polícia vylúčila už pri vyšetrovaní prípadu možnosť trestného činu a kauzu vyšetruje ako nešťastnú náhodu.Hotelový hosť si podľa vyhlásenia zariadenia, v ktorom bol ubytovaný, zriadil na balkóne improvizovanú hojdačku, ktorá z doteraz neznámych príčin pod tlakom strhla betónové zábradlie balkónu. To dopadlo nešťastníkovi na hlavu, takže bol na mieste mŕtvy.Trinásteho júla našli v Chorvátsku 30 metrov pod hladinou mŕtve telo českého turistu, ktorý sa počas predchádzajúcej noci dostal na nafukovacom člne do kolízie s menšou jachtou so štvorčlennou chorvátskou posádkou, dvoma dospelými a dvoma deťmi a následne zmizol vo vodách medzi ostrovom Korčula a polostrovom Pelješac.