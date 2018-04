V chráme sv. Víta uložili rakvu s pozostatkami kardinála Berana

Vojaci nesú rakvu s telesnými pozostatkami českého kardinála Josefa Berana, ktorú prepravil vojenský špeciál z Vatikána do českej metropoly Prahy, 20. apríla 2018. Kardinál Beran žil od februára 1965 až do svojej smrti 17. mája 1969 v pápežskom internáte Nepoucenum. Rodák z Plzne, dlhoročný arcibiskup pražský a primas český zomrel vo vyhnanstve v Taliansku a bol ako jediný Čech pochovaný po boku pápežov v podzemí Baziliky sv. Petra. Niekdajší československý režim neumožnil jeho návrat do vlasti ani po smrti, aj keď si to Beran želal v poslednej vôli. Rakvu uložia v pondelok 23. apríla v Katedrále sv. Víta. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 23. apríla (TASR) - V katedrále svätého Víta na Pražskom hrade uložili v pondelok do novozriadeného sarkofágu rakvu s telesnými pozostatkami kardinála Josefa Berana.Niekdajší dlhoročný pražský arcibiskup, ktorý strávil veľkú časť života ako väzeň nacizmu a komunizmu, zomrel v exile. Jeho posledným želaním bolo, aby ho pochovali v Česku, informuje spravodajský server iDNES.cz.Kardinál Beran zomrel v roku 1969 v Taliansku, odkiaľ sa vtedy nemohol vrátiť do vlasti, a bol ako jediný Čech pochovaný po boku pápežov. Povolenie na repatriáciu jeho telesných pozostatkov dal začiatkom tohto roka pápež František.Kardinála Berana bude v Bazilike sv. Petra pripomínať pamätná tabuľa, kým náhrobná tabuľa z jeho dočasného miesta posledného odpočinku vo Vatikáne by mala skončiť v rodisku tohto významného duchovného, v západočeskej Plzni.