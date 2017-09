V Čiernej Hore súdia džihádistu z Islamského štátu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Podgorica 12. septembra (TASR) - Prvý proces s čiernohorským stúpencom teroristickej organizácie Islamský štát (IS) sa dnes začal v Podgorici.Hamid Beharovič (38) čelí žalobe v súvislosti so skutočnosťou, že v období od apríla 2015 do mája 2016 bojoval v radoch džihádistov v Sýrii. Obžalovaný tam podľa žaloby vycestoval spoločne s manželkou a 18-mesačnou dcérou cez Turecko, aby sa pripojil k IS.Čiernohorská legislatíva ráta v prípade teroristických deliktov so sadzbou od troch do 15 rokov väzenia.Podľa informácií tamojších médií bojuje v Sýrii v radoch IS v súčasnosti asi desať občanov Čiernej Hory, traja ďalší tam prišli o život.