V Čile poslali do väzenia 106 bývalých tajných agentov z éry Pinocheta

Čílsky diktátor Augusto Pinochet, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Santiago 3. júna (TASR) - Čilský súd poslal tento týždeň do väzenia 106 bývalých príslušníkov tajných služieb za únos a vraždu 16 ľavicových aktivistov v rokoch 1974-75. Informuje o tom spravodajská stanica BBC.Ľavicoví militanti a socialisti boli zatknutí agentmi tajnej polície DINA slúžiacej diktatúre bývalého čilského prezidenta Augusta Pinocheta v Santiagu. Následne boli mučení a nikto viac ich odvtedy nevidel živých.Mnohí z odsúdených agentov si už odpykávajú trest za iné zločiny. Počas Pinochetovho režimu v rokoch 1973-90 bolo zavraždených alebo zmizlo bez stopy približne 3000 osôb, ďalšie tisíce politických oponentov ušli do exilu.Sudca Hernán Cristoso udelil bývalým príslušníkom tajných služieb trest odňatia slobody v rozmedzí od 541 dní do 20 rokov. Zároveň nariadil, aby štát vyplatil rodinám obetí odškodné v celkovej výške 7,5 milióna dolárov.Medzi odsúdenými sú i dvaja bývalí generáli - César Manríquez Bravo a Raúl Iturriaga Neumann, ako aj niekoľkí niekdajší vysoko postavení činitelia DINA. Pinochetova vláda sa tieto zločiny snažila utajiť, dodal sudca.