V Číne minulý rok odstavili 128.000 webových stránok

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šanghaj 9. januára (TASR) - V Číne vlani odstavili 128.000 webových stránok obsahujúcich obscénne alebo inéinformácie. Okrem toho bolo zhabaných takmer 31 miliónov kusov nelegálnych publikácií a potrestaných 1900 ľudí, uviedla v pondelok agentúra Sinchua citujúc oficiálne údaje.Sprísnenie cenzúry internetu odôvodnili oficiálne miesta zachovaním. Úrady zasahujú napríklad proti pornografii alebo neoprávnenému šíreniu správ. Portály spoločností ako Tencent, Baidu či Weibo dostali varovania alebo pokuty, pretože pred začiatkom zjazdu vládnucej komunistickej strany necenzurovali obsah podľa ich predstáv, pripomenula agentúra Reuters.Čínsky prezident Si Ťin-pching vlani obhajoval prísnu kontrolu webu vo svojej krajine na Svetovej konferencii o internete organizovanej čínskou vládou od roku 2014. Pred 1500 delegátmi z 80 krajín povedal, že Čína sa síce otvára svetu, ale medzinárodné spoločenstvo by malo rešpektovať zvrchovanosť každej krajiny nad jej internetom.Jeho konceptje postavený na tvrdení, že Čína a všetky ostatné krajiny majú právo spravovať a cenzurovať svoj internet. Peking tak blokuje sociálne siete ako Facebook, Twitter, YouTube a Instagram, všetky služby Google, ale aj stránky novín ako New York Times alebo Wall Street Journal a rôzne weby kritické voči čínskej vláde.Podľa ľudskoprávnych organizácií sú represívne opatrenia v oblasti internetu zamerané na potlačenie kritických názorov. Vo vlaňajšej správe organizácie Freedom House so sídlom vo Washingtone o slobode internetu bola Čína tretí rok označená za jejV Číne je viac ako 730 miliónov používateľov internetu.