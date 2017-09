V Číne odsúdili muža na dva roky za učenie o islame

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Peking 12. septembra (TASR) - V Číne odsúdili člena moslimskej menšiny na dva roky za to, že vytvoril internetové diskusné skupiny zaoberajúce sa učením o islame. Informovala o tom dnes agentúra AP.Muža menom Chuang Š'-kche zatkli v roku 2016 v provincii Sin-ťiang. Stalo sa tak tri mesiace po tom, ako vytvoril diskusnú skupinu o vyznávaní islamu na aplikácii WeChat, uvádza sa na oficiálnej stránke China Judgments Online.Chuang (49) učil o Koráne, islamskej svätej knihe, v inej diskusnej skupine na aplikácii WeChat. Členmi každej z týchto skupín bolo viac sto ľudí.Diskusné skupiny "narušili normálne náboženské aktivity" a porušili zákony o používaní internetu na diskutovanie o náboženstve, píše sa na stránke China Judgments Online.Čínske úrady v poslednom čase dramaticky zvýšili monitorovanie a policajné hliadky v Sin-ťiangu v obave pred šírením militantnému islamu, ktorý podľa nich preniká do oblasti zo strednej Ázie, pripomína agentúra AP.Chuang je príslušníkom etnickej menšiny Chuej. V Číne je viac ako 20 miliónov moslimov, väčšinou Ujgurov, Chuejov a iných etnických menšín. Chuejov je 10,6 milióna a sú to potomkovia moslimských osadníkov a Číňanov, ktorí konvertovali na islam. Už dlho majú napäté vzťahy s väčšinovým etnikom Chan, do ktorého patrí vyše 90 percent z 1,37-miliardovej čínskej populácie.Čínski predstavitelia čoraz intenzívnejšie naliehajú na miestne vlády, aby lepšie asimilovali moslimské menšiny do tradičnej čínskej kultúry, a mnohí prísni zástancovia etnickej politiky odsudzujú trend "arabizácie" u čínskych moslimov.