V Číne otvorili údajne najvyšší most sveta, je pol kilometra nad zemou

Peking 29. decembra (TASR) - Údajne najvyšší most vo svete otvorili dnes v juhozápadnej Číne. Most Pej-pchan-ťiang sa týči nad hlbokou roklinou v hornatej oblasti provincie Kuej-čou, pričom dosahuje výšku 565 metrov, informoval na svojej webovej stránke čínsky Ľudový denník.Jeho výstavba podľa televíznej stanice CCTV stála 1,023 miliardy jüanov (vyše 140 miliónov eur) a trvala tri roky. Posledné časti spojili 10. septembra.Štvorprúdový, 1340 metrov dlhý most spája dve najodľahlejšie čínske provincie - Jün-nan a Kuej-čou. Je súčasťou 2405-kilometrovej národnej diaľnice spájajúcej veľkomesto Chang-čou v južnej Číne s mestom Žuej-li na čínsko-mjanmarskej hranici.Stavbu pomenovali ho po rieke Pej-pchan, ktorej údolie prekonáva. Celková výška novootvoreného mosta dosahuje takmer dvojnásobok 95-poschodového vežiaku Shard v Londýne.Spolu s ním sa desať najvyšších dokončených mostov nachádza v Číne. Tlačová agentúra Sinchua uviedla, že sedem z nich stojí práve v provincii Kuej-čou.