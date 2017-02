V Číne Vtáčia chrípka typu H7N9 usmrtila v januári 79 ľudí

Na snímke agentúry Xinhua sestrička kŕmiu pacienta chorého na vtáčiu chrípku v Ku-jangu v čínskej provincii Kuj-čou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 15. februára (TASR) - Dovedna 79 ľudí usmrtila v januári v Číne vtáčia chrípka typu H7N9. Vyplýva to z najnovších údajov, ktoré dnes zverejnil čínsky Národný výbor pre zdravotníctvo a plánované rodičovstvo (NHFPC). V tejto ázijskej krajine vo svetle uvedených faktov vzrastajú obavy, že šírenie nebezpečného vírusu v tejto sezóne by mohlo mať najhoršie dopady.Počet januárových obetí vtáčej chrípky bol štvornásobne vyšší než v rovnakom mesiaci v predošlých rokoch. Od vlaňajšieho októbra tak vírusu H7N9 podľahlo 100 ľudí, uviedol výbor.Čínske úrady v súvislosti s vírusom verejnosť opakovane varovali, aby zostala obozretná a vyvarovala sa vzniku paniky. Najnovšie údaje o obetiach vírusu však vyvolávajú obavy z vypuknutia ďalšej rozsiahlej krízy, podobnej tej, akú v krajine vyvolala v roku 2002 smrtiaca epidémia ťažkého akútneho respiračného syndrómu (SARS).pýta sa jeden z používateľov obľúbenej čínskej sociálnej siete Sina Weibo.Znepokojenie najmä nad rýchlosťou šírenia vírusu vyjadrili na sociálnych sieťach aj ďalší Číňania, pričom sa dožadovali aktuálnejších údajov o obetiach.Čínsky denník Žen-min ž'-pao (People's Daily), ktorý je oficiálnou tlačovinou Komunistickej strany Číny, ľudí prostredníctvom sociálnych sietí varoval, aby sa vyhýbali trhom so živou hydinou. Podľa neho je nanajvýš zjavné, že nákazu šíri práve hydina a jej exkrementy.