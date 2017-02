V Číne zavreli trhoviská s hydinou v oblastiach, kde je vtáčia chrípka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 17. februára (TASR) - Úrady v Pekingu zakázali dovoz akýchkoľvek živých vtákov a hydinových produktov z provincií zasiahnutých vtáčou chrípkou. Informovali o tom dnes štátne médiá s tým, že centrálne úrady vydali aj nariadenie, ktorým sa v zasiahnutých oblastiach zatvárajú všetky trhoviská so živou hydinou.Vtáčia chrípka typu H7N9 usmrtila v Číne od začiatku tohto roka 87 ľudí, uvádza sa záznamoch čínskej Národnej komisie pre zdravotníctvo a plánované rodičovstvo.Počet januárových obetí vtáčej chrípky bol štvornásobne vyšší než v rovnakom období predošlého roka a zároveň najvyšší, aký bol doteraz v Číne zaznamenaný za jeden mesiac. V januári vírusu H7N9 podľahlo 79 ľudí a vo februári ďalších osem, uviedla komisia.Od vypuknutia epidémie začiatkom roka sa týmto vírusom nakazilo spolu 260 ľudí zo 16 čínskych provincií a regiónov. Najviac prípadov sa vyskytlo v husto osídlených deltách Jang c'-ťiang a Perlovej rieky.Samosprávny úrad pre poľnohospodárstvo v Pekingu oznámil, že zakazuje dovoz všetkých živých vtákov a hydinových produktov z rizikových regiónov do hlavného mesta, napísal Pekinský denník.Národná komisia pre zdravotníctvo a plánované rodičovstvo školí zdravotníkov, aby vedeli rýchlo diagnostikovať toto ochorenie a následne sa postarať o chorého. Ľudia sa majú vyhýbať kontaktu so živými zvieratami.