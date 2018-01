V Čistom dni je ešte päť klientov, brány by mal zatvoriť čoskoro

Na archívnej snímke resocializačné zariadenie Čistý deň Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. januára (TASR) – Rozhodnutie o odňatí akreditácie galantskému resocializačnému zariadeniu Čistý deň by mohlo byť právoplatné v krátkom čase, avizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Zákonné procesy, ktoré s tým súvisia, by už mali byť takmer na svojom konci.V zariadení je ešte päť maloletých klientov na základe rozhodnutia súdov, no ich sociálni kurátori už dali na súdy návrhy, aby ich premiestnili do iných zariadení.informoval v posledných dňoch tlačový odbor ministerstva.Rezort označil správne konanie v tejto veci za zdĺhavý a právne zložitý proces. O vstup do konania totiž požiadalo 26 zainteresovaných ľudí od klientov zariadenia cez rodinných príslušníkov po zamestnancov, čo jeho trvanie predĺžilo.Vziať licenciu Čistému dňu odporučila vlani v lete Akreditačná komisia MPSVR SR. Rezort uviedol, že ju zariadeniu vezme. Rozhodnutie o odobratí akreditácie zo strany rezortu padlo po tom, čo polícia potvrdila, že v obnovenom trestnom konaní jeho vyšetrovateľ vzniesol obvinenie z prečinu sexuálneho zneužívania voči bývalému pracovníkovi Čistého dňa.