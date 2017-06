V čitateľskej súťaži ocenil rezort školstva 19 žiakov a 5 pedagógov

Devätnásť najlepších autorov čitateľských zážitkov z celého Slovenska, ktorí zároveň aj športujú, ocenil rezort školstva v rámci celoslovenskej čitateľskej súťaže určenej pre žiakov základných škôl v priestoroch Slovenskej akadémie vied. Medzi ocenenými bola Sofia Angušová z Banskej Štiavnice, Ľubomíra Filipová z Krompách, Sofia Nina Fedorišinová, Alexandra a Ivana Gombitové z Michaloviec, Kristína Hačundová a Samuel Hasák z Borského Mikuláša, Matej Harnúšek a Jakub Valášek z Cerovej, Augustín Hujo a Peter Hujo z Banskej Bystrice, Maroš Ilkanič zo Zalužíc, Samuel Krajčír z Jablonice, Alex Kutliak z Heľpy, Ivana Ondrušová a Lucia Planietová z Ľubochne, Samuel Petráš z Hulu, Filip Rosa z Partizánskeho a Dáša Vlčková z Popradu. Foto: MŠVVaŠ SR Foto: MŠVVaŠ SR

Bratislava 13. júna (TASR) - Devätnásť najlepších autorov čitateľských zážitkov z celého Slovenska, ktorí zároveň aj športujú, dnes ocenila v rámci celoslovenskej čitateľskej súťaže určenej pre žiakov základných škôl štátna tajomníčka rezortu diplomacie Oľga Nachtmannová v priestoroch Slovenskej akadémie vied. TASR o tom informovala jeho hovorkyňa Ivana Skokanová.Medzi ocenenými bola Sofia Angušová z Banskej Štiavnice, Ľubomíra Filipová z Krompách, Sofia Nina Fedorišinová, Alexandra a Ivana Gombitové z Michaloviec, Kristína Hačundová a Samuel Hasák z Borského Mikuláša, Matej Harnúšek a Jakub Valášek z Cerovej, Augustín Hujo a Peter Hujo z Banskej Bystrice, Maroš Ilkanič zo Zalužíc, Samuel Krajčír z Jablonice, Alex Kutliak z Heľpy, Ivana Ondrušová a Lucia Planietová z Ľubochne, Samuel Petráš z Hulu, Filip Rosa z Partizánskeho a Dáša Vlčková z Popradu.Celkovo sa do čitateľskej súťaže zapojilo takmer tisíc žiakov z viac ako 700 škôl. Ocenenie získalo i päť pedagógov, ktorí svojich žiakov do súťaže prihlásili a viedli.Organizátori vyhlásili súťaž pri príležitosti Roka čitateľskej gramotnosti s mottom "". Do jej hlavnej časti postúpili žiaci, ktorí sa do projektu zapojili aspoň trikrát a zároveň preukázali, že sú aktívnymi športovcami, prípadne začali športovať. Za šport sa považovala každá pohybová aktivita minimálne pol hodiny denne. Porota uznala aj rýchlu chôdzu v rámci prechádzky či turistiku.Na slávnostnom vyhodnotení sa zúčastnili taktiež športovci - snoubordistka Klaudia Medlová či karatistka Jana Vojtikevičová, ako aj bývalý cyklista Anton Novosad.