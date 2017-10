V Clevelande zverejnili nominácie do Rokenrolovej siene slávy

Britský gitarista, spevák, pesničkár a zakladateľ skupiny Dire Straits Mark Knopfler Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cleveland 6. októbra (TASR) - Amerických rockerov z formácie Bon Jovi, ako aj britské skupiny Depeche Mode a Radiohead nominovali vo štvrtok do Rokenrolovej siene slávy.Informovali o tom oficiálne zdroje v Clevelande, podľa ktorých tieto kapely figurujú medzi celkove 19 kandidátmi. Okrem iných sú medzi nimi aj Kate Bush, LL Cool J, Nina Simone, či skupiny The Cars, Dire Straits, Eurythmics, Judas Priest, Moody Blues alebo The Zombies.O tom, ktorí z menovaných skutočne rozšíria rady členov siene, sa rozhodne v decembri. Fanúšikovia môžu odteraz o svojom favoritovi hlasovať, pričom ich podpora sa zohľadní podobne ako hlasy viac ako 900 hudobných znalcov.Slávnostné uvedenie nových členov do Rokenrolovej siene slávy sa uskutoční v Clevelande v apríli budúceho roka.Naposledy vlani v apríli pribudli medzi členov siene americká folková speváčka Joan Baez, predčasne zosnulý raper Tupac Shakur, ako aj skupiny Electric Light Orchestra, Journey, Pearl Jam a Yes.