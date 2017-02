V ČR chytili vlani menej cudzincov, ktorí boli v krajine nelegálne

Ilustračná snímka Foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: TASR/Ladislav Vallach

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 16. februára (TASR) - Česká polícia chytila vlani spolu 5261 cudzincov, ktorí sa na území Českej republiky nachádzali nelegálne. Ide o 3302 cudzincov menej než ich zadržali v roku 2015 v čase migračnej krízy.V najväčšom počte sa v roku 2016 v ČR nelegálne zdržiavali Ukrajinci, ktorí tvorili takmer tretinu všetkých zadržaných. Napísal to dnes český spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na informácie českej Cudzineckej polície.Štatistiky chytených migrantov v ČR sa vrátili do stavu spred roka 2015, než vypukla migračná kríza, konštatoval šéf cudzineckých policajtov Milan Majer.povedal novinárom Majer.Okrem Ukrajincov boli vlani v Česku nelegálne najčastejšie Rusi, Kuvajťania a Vietnamci. Na piatom mieste to boli Sýrčania, ktorí v roku 2015 v dôsledku utečeneckej krízy patrili medzi najčastejšie zadržaných cudzincov.Vlani sa taktiež zo 168 na 56 znížil počet ľudí, ktorí pomáhali cudzincom k nelegálnemu pobytu či k prekročeniu hranice.