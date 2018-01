V ČR pokračuje diskusia predchádzajúca hlasovaniu o dôvere vláde

Český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 10. januára (TASR) - Už niekoľko hodín pokračuje v Prahe na pôde Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR diskusia, ktorá predchádza hlasovaniu o vyslovení dôvery menšinovej vláde premiéra Andreja Babiša.Aj keď bolo po 17.30 h prihlásených do rozpravy ešte 11 poslancov a je zrejmé, že diskusia potrvá do večerných hodín, niet pochýb o tom, že pre novú českú vládu bude získať dôveru v stredu 10. januára 2018 nielen ťažké, ale skôr nemožné.Jednotliví diskutéri z rôznych dôvodov odmietajú podporiť alebo tolerovať vládny kabinet, pričom odznieva relatívne široká škála argumentov.Líder Občianskej demokratickej strany (ODS) Petr Fiala vo svojom vystúpení zdôraznil, že v demokratickej histórii krajiny niet príkladu iného pokusu o obhájenie práva na existenciu vlády bez majoritnej podpory v zákonodarnom zbore. Súčasne zdôraznil, že voliči občianskych demokratov neposkytli strane mandát na podporu jednofarebnej a menšinovej vlády hnutia ANO.Najvyšší predstaviteľ českomoravských komunistov z KSČM Vojtěch Filip aj na pôde snemovne zopakoval, že predložené programové vyhlásenie vlády nenaplňuje zámery KSČM, ktorá je však pripravená na ďalšie rokovania, ba aj na kompromisy s cieľom dosiahnuť úspešnejší ďalší pokus.Menšinovú vládu Andreja Babiša nepodporia ani ľudovci z KDU-ČSL. Ako konštatoval ich líder Pavel Bělobrádek, nevidia na to žiadny dôvod, veď o možnej koalícii rokovali s hnutím ANO v rozsahu rádovo iba minút. KDU-ČSL podľa jeho slov koaličné pôsobenie nikdy neodmietla, avšak má podmienky, za ktorých chce rokovať. Líder strany vyjadril nádej, že druhý pokus budú charakterizovať racionálne rozhovory vedúce k vzniku väčšinového kabinetu.Jan Farský v zastúpení Starostov a nezávislých (STAN) sa domnieva, že Babiš nie je schopný objektívne vládnuť, keď jemu a jeho blízkym hrozí trestné stíhanie. Navyše vyslovil aj obavy z prípadného zneužitia postavenia premiérom. Voľby vyhralo hnutie ANO, nie Babiš, ktorého rečník nepovažuje za dôveryhodného premiéra, a preto STAN nevysloví dôveru jeho vláde.Poslanci strany Sloboda a priama demokracia (SPD) budú hlasovať proti vysloveniu dôvery vláde Andreja Babiša, potvrdil utorkové vyjadrenia lídra strany Tomia Okamuru v stredu v parlamente šéf frakcie poslancov SPD Radim Fiala. Podľa jeho slov má strana programové priority, od ktorých neustúpi ani pri rokovaniach v rámci druhého pokusu o vytvorenie novej českej vlády. SPD považuje predložené programové vyhlásenie za nedôveryhodné, konštatoval.O nedôveryhodnosti samotného premiéra hovorila vo svojom príspevku aj predstaviteľka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. V tejto súvislosti pripomenula jeho tvrdenie po získaní viacerých médií, že nebude zasahovať do ich práce, čo neskôr vyvrátil obsah audiozáznamu, na ktorom sa s redaktorom dohováral o tom, čo a kedy vydať. Šéf poslaneckého klubu a expredseda TOP 09 Miroslav Kalousek hovoril o prezidentovej "chytrej mocenskej hre", pri ktorej však hlava štátu myslí iba na seba, a nie na krajinu. Miloš Zeman podľa Kalouska vopred rátal s tým, že Babišova vláda dôveru nedostane už v prvom kole a potom bude v podstate ľubovoľne dlhý čas držať vládu bez dôvery a dávať si svoje vlastné podmienky premiérovi.Babiš však v stredu v tejto súvislosti povedal, že ak jeho menšinová vláda dôveru nezíska, podá 17. januára demisiu.Predseda Pirátov Ivan Bartoš použil na označenie Babišovej vlády slovné spojenie "sľubom nezarmútiš". S viacerými bodmi programového vyhlásenia kabinetu sa však Piráti podľa jeho slov zhodujú, aj keď neveria, že jednofarebná Babišova vláda má vôľu ich presadiť v praxi.V diskusii vystúpilo i viacero popredných predstaviteľov donedávna vládnej Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) expremiéra Bohuslava Sobotku, vyplýva z priameho prenosu spravodajského kanálu verejnoprávnej Českej televízie ČT24.Podľa slov predsedu poslaneckého klubu ČSSD Jana Chvojku je nedôveryhodné zloženie Babišovej menšinovej vlády, jej program, ako aj jej vzťah k snemovni. Žiadnu dôveru si preto nezaslúži. O samotnom programe poslanec vyhlásil, že je to kompilát programových bodov viacerých iných strán.Bývalý predseda Poslaneckej snemovne, kandidát na predsedu ČSSD Jan Hamáček zdôraznil, že jeho strana kabinet Andreja Babiša nepodporí, avšak je pripravená diskutovať o situácii, ktorá by vznikla v krajine, ak menšinová vláda nezíska dôveru.Bývalý šéf českej diplomacie Lubomír Zaorálek prirovnal programové vyhlásenie Babišovej vlády k vete niekdajšieho slovenského premiéra Vladimíra Mečiara "nikto Vám nemôže dať, čo Vám ja môžem sľúbiť". Vládu kritizoval za nedostatočné rokovania s ďalšími politickými subjektmi a prezidenta za rozhodnutie čakať, ako formuloval, "na Godota", kým niekto neprinesie 101 podpisov.Po 18.30 h poslanci zamietli návrh na prerušenie schôdze predsedu mandátového a imunitného výboru Jakuba Michálka (Piráti) so zámerom, aby sa grémium z iniciatívy poslancov za hnutie ANO a stranu SPD neodkladne stretlo na zasadaní.