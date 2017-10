V ČR sa Piráti stretli s ANO, Babiš na schôdzku nedorazil

Predseda Českej prirátskej strany Ivan Bartoš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 25. októbra (TASR) - České hnutie ANO končí prvé kolo vyjednávaní so zástupcami všetkých strán, ktoré sa vo voľbách dostali do Poslaneckej snemovne. Ako poslední dorazili v stredu na schôdzku zástupcovia Českej pirátskej strany. Jej predseda Ivan Bartoš novinárom povedal, že už sa esemeskou ospravedlnil šéfovi ANO Andrejovi Babišovi, ktorý sa ako víťaz volieb pokúša zostaviť vládu. Ten sa na rokovaniach s Pirátmi nezúčastnil, napísal server iDNES.cz.povedal po rokovaniach Radek Vondráček z ANO, ktorého citoval server Novinky.cz.dodal Vondráček k nasledujúcim rokovaniam s ostatnými stranami.uviedol zas šéf Pirátov Bartoš. O vláde reč podľa neho nebola. Hnutie ANO, ako poznamenal, nebude mať problém s tým, aby Piráti mali miesto jedného z podpredsedov snemovne.Podľa spravodajskej televízie ČT24 Bartoš vyjadril nádej, že s Babišom "sa to už všetko vyjasnilo". Dodal, že by sa ním rád stretol.K disharmónii medzi oboma lídrami došlo po tom, čo Bartoš neodpovedal na Babišovu správu, ktorou mu gratuloval k volebnému úspechu Pirátov, a na to, že ho šéf ANO pozýval na povolebné rokovania. Babiš potom na adresu Bartoša povedal, že by sa mal naučiť slušnému chovaniu, dodal server iDNES.cz.