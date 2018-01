V ČR sa začalo druhé kolo prezidentských volieb

Miloš Zeman, Jiří Drahoš. Foto: combo TASR Foto: combo TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 26. januára (TASR) - V Českej republike sa v piatok o 14.00 h začalo druhé kolo dvojdňových prezidentských volieb, v ktorom sa stretnú úradujúca hlava štátu Miloš Zeman a bývalý predseda českej akadémie vied Jiří Drahoš. Informovala o tom spravodajská televízia ČT24.Ide o v poradí druhú priamu voľbu prezidenta v histórii samostatnej ČR. Dvoch predchádzajúcich českých prezidentov Václava Havela a Václava Klausa zvolili poslanci parlamentu.V prvom kole volieb, ktoré sa konalo 12.-13. januára, zvíťazil Miloš Zeman so ziskom 38,65 percenta hlasov, Jiří Drahoš získal 26,6 percenta hlasov.Svoj hlas môže vo voľbách odovzdať približne 8,4 milióna oprávnených voličov. Volebné miestnosti budú v piatok otvorené do 22.00 h a v sobotu od 08.00 do 14.00 h.