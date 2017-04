V ČR sťahujú z predaja desaťtisíce nemeckých pudingov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 26. apríla (TASR) - Česká veterinárna správa nariadila stiahnuť z predaja 29.000 nemeckých pudingových dezertov značky Omira a 16.000 značky Kid's world. Dôvodom je, že by mohli obsahovať úlomky kovu. Výrobky predávala Billa a reťazce Coop, Flop, Hruška, Jednota a ďalší menší obchodníci, uviedol hovorca českej Štátnej veterinárnej správy (SVS) Petr Vorlíček. Upozornenie na kov dostali veterinári prostredníctvom európskeho systému varovania.Nemecký výrobca Neuburger Milchwerke sťahuje z predaja niekoľko druhov svojich mliečnych produktov, ktoré vyrobil od 13. do 17. marca tohto roka. V Česku ide o dezerty s čokoládovo-vanilkovou a karamelovo-smotanovou príchuťou, ktoré Billa predávala pod značkou Omira s dátumom trvanlivosti do 8. mája. Ďalej potom o karamelovo-smotanový variant, ktorého trvanlivosť vyprší 9. mája.povedal Vorlíček.Ďalšou sťahovanou značkou je Kid's world s hmotnosťou 70 g s dobou trvanlivosti do 16. a 17. mája. Výrobok od nemeckej mliekarne je určený deťom a predáva sa spoločne s hračkou.