V. Crmoman: Národný program vzdelávania pôsobí ako mediálna bublina

Na archívnej snímke prezident Slovenskej komory učiteľov (SKU) Vladimír Crmoman. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júna (TASR) – Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV), ktorý v stredu (6.6.) predstavila vláde ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS), zatiaľ pôsobí ako marketingová a mediálna bublina. Myslí si to prezident Slovenskej komory učiteľov (SKU) Vladimír Crmoman.Šéf SKU uviedol, že NPRVaV mal byť predstavený už v roku 2016.poznamenal. Zároveň pripomenul, že k NPRVaV nebol dodaný Implementačný plán, čím sa opäť naťahuje čas. Lubyová v stredu avizovala, že po skontrolovaní a doplnení NPRVaV, čo by malo podľa nej trvať zhruba dva týždne, by mal byť materiál kompletný.SKU organizuje v pondelok 18. júna od 7.00 h pred budovou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR protest.povedal Crmoman. Podľa neho sa väčšina opatrení, ktoré sú v NPRVaV, nebude týkať súčasnej vlády, ale tých budúcich. Ako ďalej doplnil, je potrebné vyriešiť základné problémy. Medzi ne zaradil napríklad financovanie škôl, ohodnotenie učiteľa, riadenie škôl, rovný prístup ku vzdelávaniu a vybavenosť škôl, ktorá by mala byť rovnaká.NPRVaV má určiť smerovanie slovenského školstva na nasledujúcich desať rokov. Dokument, inšpirovaný fínskym modelom vzdelávania, kladie dôraz aj na inkluzívne vzdelávanie. Tvorí ho desať čiastkových cieľov (päť pre regionálne školstvo a päť pre vysoké školstvo) a 105 opatrení. Opatrenia sú rozpracované do implementačného plánu, ktorý pozostáva z piatich dvojročných na seba nadväzujúcich akčných plánov. Implementačný plán NPRVaV, ktorý sa vzťahuje na desaťročné obdobie 2018-2027, sa delí na päť dvojročných akčných plánov. Prvý akčný plán na obdobie 2018-2019 a druhý akčný plán na obdobie 2020-2021 obsahujú aj opatrenia zahrnuté v programovom vyhlásení vlády.