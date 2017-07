V Čunove zlato pre singlistu Mirgorodského, striebro pre Mintálovú

Na snímke Eliška Mintálová sa teší v cieli v kategórii K1 junioriek počas Majstrovstiev sveta juniorov a juniorov do 23 rokov vo vodnom slalome. V Čunove, 22. júla 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Finálové výsledky

C2mix do 23 rokov: 1. Alsu Minazovová - Aleksej Popov 126,46 (2), 2. Daria Šaidurovová - Michail Kruglov (obe Rus.) 132,51 (6), 3. Theo Roisin - Angele Hugová (Fr.) 141,74 (12), 4. Eva DIEŠKOVÁ - Tomáš DŽURNÝ (SR) 147,87 (10)



K1ž do 23 rokov: 1. Jessica Foxová (Austr.) 101,21 (0), 2. Ana Satilová (Braz.) 102,69 (0), 3. Klaudia Zwolinská (Poľ.) 103,61 (0), ...9. Viktória OROKOCKÁ (SR) 111,20 (2)



K1ž juniorky: 1. Antonie Galušková (ČR) 104,27 (2), 2. Eliška MINTÁLOVÁ 105,15 (2), 3. Lucie Nesnídalová (ČR) 105,72 (0), 4. Soňa STANOVSKÁ (obe SR) 107,40 (2)



C1m do 23 rokov: 1. Marko MIRGORODSKÝ (SR) 93,48 (0), 2. Václav Chaloupka (ČR) 94,45 (0), 3. Florian Breuer (Nem.) 95,49 (0)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Čunovo 22. júla (TASR) - Slovenský slalom na divokej vode si na MSJ-23 v Čunove pripísal na konto v sobotu ďalšie dva vzácne kovy. Po piatkových zlatých medailách deblistov Gewisslera - Skákalu, kajakára Grigara a striebra Soni Stanovskej v singloch tretie zlato vybojoval Marko Mirgorodský medzi 23-ročnými singlistami, druhé striebro pridala juniorská kajakárka Eliška Mintálová.V singloch do 23 rokov malo Slovensko na štarte veľký tromf. Marko Mirgorodský bol v semifinále najlepší s vyše štvorsekundovým náskokom. Vo finále sa súperi zrýchlili, no aj Mirgorodský a v cieli si po vlaňajšom i predvlaňajšom zlate medzi juniormi užíval titul aj do 23 rokov.povedal a následne sa vykúpal v zlatých perejách.V semifinále zajazdila juniorská kajakárka Soňa Stanovská najrýchlejší čas, hneď za ňou skončila Nemka Herzogová, obe medailistky aj medzi singlistkami. Veľmi dobrý výkon však podala vo finále strieborná Eliška Mintálová, síce s jedným dotykom na 20. bránke no s výborným časom. Dvakrát si ťukla, na 11. a 22. bránke Soňa Stanovská a skončila štvrtá.popísala pocity.Vo finále mixu deblistov do 23 rokov 10 trestných sekúnd a aj vynútený návrat do jednej z 23 bránok spôsobilo, že Slováci Diešková - Džurný na medailu nesiahli a skončili štvrtí. Eva Diešková:Tomáš Džurný ju doplnil:Kajakárka do 23 rokov Viktória Orokocká s jedným ťukom na 3. bránke zvládla nástrahy trate bez veľkého výkyvu, škoda len pomalšieho záveru, z ktorého vyplynula aj 9. priečka.povedala v cieli.